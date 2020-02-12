Юрген Клинсманн переоценил свои возможности и подставил Герту

Юрген Клинсманн никогда не был тренером. Когда он возглавил “Герту”, Лотар Маттеус справедливо заметил, что правильнее называть Клинси “project manager”. В сборной Германии и США, а также в “Баварии” и “Герте” чемпион мира-1990 доверял тактическую работу своим помощникам, а сам занимался общим управлением. Есть еще одно хорошее определение – визионер. Клинсманн ставит перед собой амбициозные цели, его переполняют большие идеи. Он называл “Герту” “самым захватывающим футбольным проектом в Европе” и увлекся идеей сделать из берлинской команды “Big City Club”.

Зимой “Герта” потратила на новых футболистов 76 миллионов евро, больше чем кто-либо в Европе. Через 11 дней после закрытия трансферного и спустя 11 недель после своего назначения, Клинсманн ушел в отставку. “Если я взялся за какое-то дело, то не бросаю его на полпути”, – говорил Клинсманн после своего назначения в ноябре. Однако именно это он и сделал с “Гертой”.

Клинсманн имеет неоднозначную репутацию в Германии. В 2004-2006 годах ему удалось изменить имидж национальной команды и посодействовать реформам в детско-юношеском футболе. Однако успехи на поле (третье место на домашнем ЧМ) были достигнуты не без помощи Йоахима Лева, который был помощником Клинсманна и отвечал за тактику. Тогда это было не так очевидно. Клинсманна-тренера лучше характеризует его работа в “Баварии” в сезоне 2008-09. Как рассказывал Филипп Лам, команда занималась только физической подготовкой, тактических инструкций практически не было, и футболистам самим приходилось выбирать план на игру. Сам же Клинсманн был больше озабочен обустройством йога-центра и установкой статуй Будды на Зэбенерштрассе. За несколько туров до конца чемпионата его уволили. “Бавария” занимала третье место в чемпионате.

Затем были пять лет со сборной США. Клинсманна пригласили, как отмечает Sports Illustrated, не только для для побед на поле, но для того, чтобы “повлиять на игровой стиль, тактику, философию и манеру американского футбола на всех его уровнях”. Помимо должности главного тренера, он стал техническим директором сборной. Клинсманн удовлетворительно справлялся со своей кабинетной работой, однако больших достижений на поле не было. Сборная США не приобрела особого игрового почерка и проваливалась в важных матчах. Клинсманна уволили после поражения Коста-Рике со счетом 0:4.

Возможно, Клинсманн остался бы жить в своем доме в южной Калифорнии, но все изменила встреча с Ларсом Виндхорстом, новым инвестором “Герты”. “Немецкий Билл Гейтс”, проживающий в Лондоне, никогда особо не интересовался футболом, но решил вложить 224 миллиона евро в 40% акций “Герты”, чтобы реализовать ее “столичный потенциал” и начать на нем зарабатывать большие деньги. Улыбчивый, харизматичный и амбициозный Клинсманн должен был стать проводником Виндхорста в мир большого футбола. Клинсманну была предложена должность в совете директоров, но уже в конце месяца он был назначен главным тренером вместо провалившегося Анте Човича.

“Герта” была близка к зоне вылета и Клинсманн в интервью Bild так охарактеризовал краткосрочные и долгосрочные цели клуба: “Первый шаг – оторваться от подвала таблицы, сделать глубокий вдох. Второй: выйти в Лигу Европы в следующем сезоне. Третий: через пять лет бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов”.

Клинсманн решительно взялся за дело. Он занялся как переустройством базы клуба, так и состава команды. Зимой клуб покинули семь футболистов, было куплено четыре: полузащитники Аскасибар (11 млн евро) и Тузар (25 млн), нападающие Кунья (18 млн) и Пентек (22). Изменился и тренерский штаб. У Клинсманна было шесть помощников, главный ассистент – Александер Ноури, в свое время сменивший Виктора Скрипника в “Вердере”.

А что же сам футбол? Здесь Клинсманн был верен себе. Он не способен поставить позиционную игру. Для “Герты” было важно не пропустить, в атаке – как получится. Самый креативный и разносторонний футболист в команде, чех Ондрей Дуда, был отправлен в аренду в “Норвич”. “Герта” с Клинсманном играла в самый примитивный футбол в лиге, и добилась средних результатов. Девять матчей в Бундеслиге, три победы, три ничьи, три поражения, разница мячей 8-12, уверенное последнее место в чемпионате по количеству ударов.

Посреди прошлой недели “Герта” вылетела из Кубка Германии упустив преимущество в два мяча, а в субботу проиграла в домашней игре “Майнцу”. Тем не менее ничто не предвещало ухода Клинсманна. В понедельник он как ни в чем не бывало общался с болельщиками в Facebook, а завтра, там же, написал ошеломляющее заявление об отставке, в котором утверждал, что он не получает должной поддержке в “Герте” и из-за этого не способен “реализовать свой тренерский потенциал”.

Клинсманн хотел большего. По информации kicker, чемпион мира-1990 прямо сейчас хотел получить контракт на два года и должность спортивного директора. Клуб, в лице президента Вернера Гегенбауэра и операционного директора Михаэля Прееца, предлагал подождать до лета и принять решение по мере развития событий. Позже сам Клинси подтвердил эту информацию в комментарии для Bild: “В моем понимании, тренер, следуя английской модели, несет полную ответственность за спортивную составляющую. В том числе и за трансферы. В Германии развилась другая система, здесь есть спортивные директоры. Мне это не подходит. Очень много энергии уходит на незначительные детали”.

Итак, перед важнейшим отрезком в чемпионате (матчи против “Падерборна”, “Кельна”, “Фортуны” и “Вердера”, все – претенденты на вылет), Клинсманн бросил команду. Бросил, потратив на трансферы под себя 76 миллионов евро. Бросил, не уведомив никого в клубе, за исключением инвестора Ларса Виндхорста. Немецкая спортивная пресса любит морализаторство и Клинсманну не оставляет шансов – он поступил безответственно и эгоистично. Что интересно, Клинсманн намерен остаться в совете директоров, возвысившись таким образом над Гегенбауэром и Преецом, которые “не дали ему реализовать его тренерский потенциал”.

Клинсманн переоценил свои возможности. Он называл “Герту” “спящим гигантом” немецкого футбола, что не совсем верно. “Герта” значительно уступает в популярности другим традиционным немецким клубам, ее огромный стадион с беговыми дорожками заполняется только на больших матчах. После многих лет изоляции в Западном Берлине, “Герта” по инерции находится на обочине внимания немецкой футбольной общественности. Дополнительным ударом по самолюбию “Герты” стало появление в лиге “Униона”, который выиграл первое Западно-Восточное берлинское дерби и благодаря своей самобытности завоевал симпатии нейтральных болельщиков. “Герта” остается серым, попросту неинтересным клубом без идентичности. Больших денег мало – чтобы вывести клуб на вершину Бундеслиги и в центр всеобщего внимания нужно время, терпение и кропотливый труд. “Big City Club” – мечта отдаленного будущего. Клинсманн не захотел ждать.