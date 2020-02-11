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Опять расизм: Шальке оштрафован на 50 тысяч из-за поведения фанатов

Германия
(1 голосов)

Матч, к слову, был победным

Опять расизм: Шальке оштрафован на 50 тысяч из-за поведения фанатов
UA-Футбол
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На прошедшей неделе "Шальке" обыграл "Герту" в матче кубка Германии. Многие запомнили ту игру из-за поведения фанатов.

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Во время поединка с трибун звучали расистские оскорбления (обезьяньи звуки) в адрес игрока берлинской команды Джордана Торунариги. Игрока, не сумевшего сдержать слез, успокаивали игроки соперника.

Подобное поведение в футбольном мире наказуемое. "Шальке" будет вынужден заплатить штраф в размере 50 тысяч евро. Решение принято окончательно. В случае повторения ситуации, могут быть применены более жесткие меры.

Напомним, что в прошедшем году был подобной случай на матче между "Шахтером" и "Динамо".

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В статье: Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Джордан Торунарига
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Комментарии (1)
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Komendor (Запорожье)
11.02.2020 в 23:41
Там тоже появляются орнитологи.
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