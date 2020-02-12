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Санчо летом может покинуть Боруссию
На игрока претендует МЮ
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо покинет команду после завершения нынешнего сезона. Об этом пишет Sky Sport Deutschland.
Ранее сообщалось, что игрока хочет приобрести "Манчестер Юнайтед". Клуб готов отдать 120 миллионов фунтов за 19-летнего англичанина и сделать его самым дорогим игроком в истории клуба.
В сезоне-2019/20 Санчо забил 15 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за "Боруссию".
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