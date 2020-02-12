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Бавария готова отпустить Хави Мартинеса ближайшим летом
Испанец вот уже 9 лет играет в Германии
Хави Мартинес ближайшим летом покинет "Баварию". Об этом сообщает немецкий источник Bild.
Этот сезон очень тяжело складывается для испанца. Он проиграл конкуренцию более молодым товарищам по команде, а после еще и получил травму. Последний раз на поле он выходил в декабре.
Летом полузащитник может вернуться в родной для себя "Атлетик", в котором ранее выступал. Его контракт действителен до лета 2021 года, а потому "Бавария" согласится отпустить его за минимальную цену.
Ранее сообщалось, что также состав мюнхенского клуба покинет Толиссо.