Бавария готова отпустить Хави Мартинеса ближайшим летом

Хави Мартинес ближайшим летом покинет "Баварию". Об этом сообщает немецкий источник Bild.

Этот сезон очень тяжело складывается для испанца. Он проиграл конкуренцию более молодым товарищам по команде, а после еще и получил травму. Последний раз на поле он выходил в декабре.

Летом полузащитник может вернуться в родной для себя "Атлетик", в котором ранее выступал. Его контракт действителен до лета 2021 года, а потому "Бавария" согласится отпустить его за минимальную цену.

Ранее сообщалось, что также состав мюнхенского клуба покинет Толиссо.