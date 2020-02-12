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Бавария готова отпустить Хави Мартинеса ближайшим летом

Германия
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Испанец вот уже 9 лет играет в Германии

Бавария готова отпустить Хави Мартинеса ближайшим летом
UA-Футбол
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Хави Мартинес ближайшим летом покинет "Баварию". Об этом сообщает немецкий источник Bild.

Этот сезон очень тяжело складывается для испанца. Он проиграл конкуренцию более молодым товарищам по команде, а после еще и получил травму. Последний раз на поле он выходил в декабре.

Летом полузащитник может вернуться в родной для себя "Атлетик", в котором ранее выступал. Его контракт действителен до лета 2021 года, а потому "Бавария" согласится отпустить его за минимальную цену.

Ранее сообщалось, что также состав мюнхенского клуба покинет Толиссо.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен) Атлетик (Бильбао)
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