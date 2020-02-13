Германия
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Нико Ковач может вернуться к работе - его готова пригласить Герта
Не самый плохой вариант после провала
Несколько дней назад берлинскую "Герту" покинул Юрген Клинсманн. Сейчас руководство клуба занято поисками нового наставника.
По данным Kicker, они хотят вернуть к работе Нико Ковач. "Герта" готова вступить в переговоры с хорватом уже в ближайшее время.
Ковач в ноябре месяце был уволен из мюнхенской "Баварии". Он руководил командой полтора года, став за это время чемпионом Германии.
На данный момент "Герта" идет в чемпионате на 14-м месте.
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