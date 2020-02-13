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Нико Ковач может вернуться к работе - его готова пригласить Герта

Германия
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Не самый плохой вариант после провала

Нико Ковач может вернуться к работе - его готова пригласить Герта
UA-Футбол
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Несколько дней назад берлинскую "Герту" покинул Юрген Клинсманн. Сейчас руководство клуба занято поисками нового наставника.

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По данным Kicker, они хотят вернуть к работе Нико Ковач. "Герта" готова вступить в переговоры с хорватом уже в ближайшее время.

Ковач в ноябре месяце был уволен из мюнхенской "Баварии". Он руководил командой полтора года, став за это время чемпионом Германии.

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На данный момент "Герта" идет в чемпионате на 14-м месте.

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В статье: Герта (Берлин) Нико Ковач
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