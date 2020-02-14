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Холанд рассказал, почему не перешел в МЮ

Германия
(1 голосов)

Игрок посчитал, что Боруссия будет для него лучшим вариантом

Холанд рассказал, почему не перешел в МЮ
Новина українською

Новичок "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд рассказал, почему не состоялся его переход в "Манчестер Юнайтед". Ранее в прессе появились слухи, что трансфер не состоялся из-за финансовых запросов.

"Оле-Гуннар Сульшер сыграл очень важную роль в том, чего я добился и что имею. Мы посчитали, что лучшим вариантом для моего развития будет Боруссия.

Я потребовал слишком много денег? Пусть это комментирует те, кто пишет такое. Могут объяснить мне это при встрече. Меня не волнуют эти слухи.

Было бы смешно, если бы меня считали жадным. Близкие люди знают, что я не такой, - приводит слова футболиста Viasport.

Текущий сезон 19-летний футболист начал в "Зальцбурге", а зимой 2020 года стал игроком "шмелей" и подписал пятилетний контракт.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
14.02.2020 в 17:27
Теперь команда номер один в мире будет не Барселона, а Боруссия?
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