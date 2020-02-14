Холанд рассказал, почему не перешел в МЮ

Новичок "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд рассказал, почему не состоялся его переход в "Манчестер Юнайтед". Ранее в прессе появились слухи, что трансфер не состоялся из-за финансовых запросов.

"Оле-Гуннар Сульшер сыграл очень важную роль в том, чего я добился и что имею. Мы посчитали, что лучшим вариантом для моего развития будет Боруссия.

Я потребовал слишком много денег? Пусть это комментирует те, кто пишет такое. Могут объяснить мне это при встрече. Меня не волнуют эти слухи.

Было бы смешно, если бы меня считали жадным. Близкие люди знают, что я не такой, - приводит слова футболиста Viasport.

Текущий сезон 19-летний футболист начал в "Зальцбурге", а зимой 2020 года стал игроком "шмелей" и подписал пятилетний контракт.