Нагельсман получал предложение возглавить Реал

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман рассказал, что летом 2018 года получал предложение возглавить мадридский "Реал".

"Сначала я был удивлён. Я всё хорошо взвесил, чувствовал, что мне не стоит соглашаться. Я хочу прогрессировать, а если идёшь в "Реал", у тебя не будет на это времени. Для такой работы ты уже должен быть лучшим. Сейчас я не являюсь таким специалистом, но в будущем хочу им стать.

В "Реале" или "Барселоне" болельщики, медиа и те, кто принимает решения, не дадут тебе времени развиваться. Там только хотят видеть победы в каждом матче, трофеи и титулы Лиги чемпионов. Если не побеждаешь в этих клубах, не можешь сказать: "Но я всё ещё молод, я всё ещё прогрессирую".

Главное в карьере — делать правильные шаги, а не самые большие. "Реал" — пожалуй, самый большой шаг, который можно сделать, поэтому я подумал: "Тебе 31, ты идешь в "Реал", а что будет дальше?" Другой трудностью был язык, поскольку пока я не знаю испанского", — приводит слова Нагельсмана The Independent.