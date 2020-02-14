Боруссия может уволить Фавра - в качестве замены рассматривается тренер Айнтрахта

Один из лидеров Бундеслиги, дортмундская "Боруссия", может остаться без главного тренера. Об этом сообщает WAZ.

В последнее время "шмели" демонстрируют не лучшие результаты на внутренней арене - они вылетели из кубка от "Вердера" и проиграли "Байеру". Руководство клуба сейчас сомневается в Люсьене Фавре.

Читайте такжеБайер - Боруссия Д 4:3. Претензия Дортмунда на славу Неверкузена

Ему на замену может быть взят наставник "Айтрахта" Ади Хюттер. Специалист построил очень неплохую команду, которая год назад дошла до полуфинала Лиги Европы. Сейчас же, после продажи ключевых игроков, идет на 11-м месте.

Что интересно, прошлый тренер "Айнтрахта" Нико Ковач именно из этого клуба пошел на солидное повышение. Его пригласила "Бавария".