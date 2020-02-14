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Холанд стал игроком месяца в Бундеслиге - в январе он провел лишь два матча

Германия
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И забил сразу 5 голов

Холанд стал игроком месяца в Бундеслиге - в январе он провел лишь два матча
UA-Футбол
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Зимний новичок "Боруссии" Эрлинг Холанд получил свою первую награду в Германии. Он был признан лучшим футболистом января.

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Отметим, что в первом месяца 2020-го года он провел лишь два матча, при чем оба раза выходил на замену. За это время он сумел забить 5 голов.

Помимо норвежца на награду претендовали Джейдон Санчо, Иван Перишич, Роберт Левандовски, Леон Горетцка и Кай Хавертц.

Сегодня сообщалось, что клуб Эрлинга Холанда может возглавить новый тренер.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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