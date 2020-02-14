Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд стал игроком месяца в Бундеслиге - в январе он провел лишь два матча
И забил сразу 5 голов
Зимний новичок "Боруссии" Эрлинг Холанд получил свою первую награду в Германии. Он был признан лучшим футболистом января.
Отметим, что в первом месяца 2020-го года он провел лишь два матча, при чем оба раза выходил на замену. За это время он сумел забить 5 голов.
Помимо норвежца на награду претендовали Джейдон Санчо, Иван Перишич, Роберт Левандовски, Леон Горетцка и Кай Хавертц.
Top of the class— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 14, 2020
Erling #Haaland takes home the #BundesligaPOTM award for January! @EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/7i3pkcIr3g
Сегодня сообщалось, что клуб Эрлинга Холанда может возглавить новый тренер.