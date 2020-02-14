Бундеслига. Боруссия Д уверенно обыграла Айнтрахт

22-й тур чемпионата Германии открылся более убедительной, чем можно было ожидать победой дортмундской “Боруссии” над “Айнтрахтом”. BVB доминировал на протяжение всего матча и забил в ворота “орлов” четыре гола.

Накануне сегодняшнего матча в СМИ появилась информация, что тренер Франкфурта Ади Хюттер может заменить в Дортмунде Люсьена Фавра. Так это или нет, но воображаемое собеседование перед боссами “Боруссии” Хюттер провалил – Дортмунд просто смел его команду. За весь матч “Айнтрахт” нанес только один удар по воротам “Боруссии” и большую часть матча провел в защите. Но и оборонительная стратегия не принесла успеха.

Доминирование Дортмунда воплотилось в первом голе на 33-й минуте. Игроки “Айнтрахта” слишком низко сели в свою штрафную и позволили Пищеку пробить со средней дистанции точно в угол ворот Траппа. По игре создавалось впечатление, что “Боруссия” способна забить больше, и оно подтвердилось во втором тайме. “Айнтрахт” пытался придумать что-то впереди, но пропустил две очень быстрых контратаки. Сначала забил Санчо (англичанин вышел на показатель 13+13 в Бундеслиге), а затем Холанд (восьмой гол в чемпионате Германии). Игра была сделана, но финальная точка осталась за Геррейру, который сегодня провел великолепный матч. 4:0.

Для “Айнтрахта” это было первое поражение в 2020 году, а Дортмунд набрал 42 очка и временно поднялся на вторую строчку. В 22 матчах “Боруссия” забила внушительные 63 гола – это лучший показатель лиги.

Бундеслига, 22-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 81365 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “Айнтрахт” Франкфурт 4:0

Голы: Пищек 33, Санчо 50, Холанд 54, Геррейру 74

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Джан (Дауд 64), Витцель, Геррейру – Санчо (Рейна 75), Холанд (Гетце 79), Азар

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Ильзанкер, Роде (Соу 78) – Чендлер, Гачинович (Дост 46), Костич – Силва (Пасиенсия 82)

Предупреждение: Чендлер 22