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Боруссия Д - Айнтрахт 4:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Видеообзор разгромной победы Дортмунда над Айнтрахтом

Боруссия Д - Айнтрахт 4:0. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, 22-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 81365 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “Айнтрахт” Франкфурт 4:0

Голы: Пищек 33, Санчо 50, Холанд 54, Геррейру 74

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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