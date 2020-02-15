Германия
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Боруссия Д - Айнтрахт 4:0. Обзор матча и видео голов
Видеообзор разгромной победы Дортмунда над Айнтрахтом
Бундеслига, 22-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 81365 зрителей
“Боруссия” Дортмунд – “Айнтрахт” Франкфурт 4:0
Голы: Пищек 33, Санчо 50, Холанд 54, Геррейру 74
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