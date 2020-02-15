Бундеслига. Лейпциг разгромил Вердер, драматичная победа Байера над Унионом

Бундеслига, 22-й тур.

“РБ Лейпциг” до завтрашнего дня (“Бавария” будет играть с “Кельном”) вернул себе первое место. Победить “Вердер” удалось без особых усилий. Бременцы выглядят почти что безнадежными – с такой ужасной игрой в защите сложно будет не вылететь. Первых два гола РБ забил со стандартов. Сначала Шик скинул мяч под удар Клостерманну после навеса со штрафного Анхелиньо, а затем Шик замкнул головой подачу с углового Ольмо. У “Вердера” были перспективные выходы в контратаки, но бременцы ужасно распоряжались мячом. Сразу после перерыва РБ забил третий – хороший мяч провел Мукиэле. “Вердер” может благодарить “Герту”, которая смогла обыграть “Падерборн”. Новичок лиги остается последним, а “Вердер” занимает 17-е место. “Лейпциг” провел хорошую подготовку к матчу плей-офф Лиги чемпионов с “Тоттенхэмом”.

Больше драмы было в матче “Униона” с “Байером”. Берлинцы на протяжении всей игры выглядели лучше “Байера”, но не смогли взять даже одно очко – Леверкузен вырвал победу на последних минутах. Обиднее “Униону” еще и из-за того какие голы удалось забить команде Урса Фишера. Сначала прекрасный дальний удар получился у Гентнера, а затем Бюльер из угла штрафной уложил мяч точно в девять. Этот мяч был забит на 87-й минуте, и казалось, что “Унион” вырвет ничью. Победа “Байера” после мячей Хавертца и Диаби была бы не по игре. Однако, как и матче с “Боруссией”, на прошлой неделе, “Байер” вырвал победу. На 90+4 минуте Беллараби переиграл всех (Гикевича в первую очередь) и с острого угла положил мяч в ворота.

Победил со счетом 3:2 и “Вольфсбург”, справившись на выезде с “Хоффенхаймом”. Форвард “волков” Ваут Вегорст сделал хет-трик (правда два мяча с пенальти) и поднялся в десятку лучших бомбардиров Бундеслиги (десять голов). “Фрайбург” мог рассчитывать на большее в матче с “Аугсбургом”, но вынужден довольствоваться ничьей 1:1. В еще одном матче дня “Герта” добыла первую победу в эпоху после Клинсманна, переиграв “Падерборн” – 2:1.

Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”, 22012 зрителей

“Унион” Берлин – “Байер” Леверкузен 2:3

Голы: Гентнер 7, Бюльтер 87 – Хавертц 22, Диаби 83, Беллараби 90+4

“Унион”: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Польтер 86) – Триммель, Гентнер (Промель 75), Андрих, Ленц – Малли (Ингвартсен 76), Бюльтер – Андерссон

“Байер”: Градецки – Тапсоба, Свен Бендер, Та – Венделл, Ларс Бендер, Амири (Беллараби 76), Вайзер (Арангис 46) – Бэйли (Диаби 46), Фолланд, Хавертц

Предупреждения: Триммель 14, Гентнер 56 – Вайзер 20, Свен Бендер 38

Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 41308 зрителей

“РБ Лейпциг” – “Вердер” Бремен 3:0

Голы: Клостерманн 17, Шик 39, Мукиэле 46

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн (Ампаду 60), Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле, Забитцер, Лаймер (Айдара 60), Анхелиньо – Ольмо (Форсберг 69), Шик, Вернер

“Вердер”: Павленка – Мойсандер, Фогт (Топрак 61), Велькович – Фридль, Классен, Максимилиан Эггештайн, Гебре Селассие – Рашица, Биттенкур (Йоганнес Эггештайн 81) – Осако (Сарджент 65)

Предупреждения: Упамекано 83 – Максимилиан Эггештайн 16

Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”, 22506 зрителей

“Хоффенхайм” – “Вольфсбург” 2:3

Голы: Баумгартнер 45+1, Крамарич 60 (пен.) – Вегорст 18 (пен.), Вегорст 52 (пен.), Вегорст 71

Аугсбург, “ВВК-Арена”, 26822 зрителя

“Аугсбург” – “Фрайбург” 1:1

Голы: Макс 38 – Хаберер 51

Падерборн, “Бентелер-Арена”, 14687 зрителей

“Падерборн” – “Герта” Берлин 1:2

Голы: Србены 51 – Боята 10, Коллинз 67 (авт.)