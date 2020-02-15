Бундеслига. Гладбах разгромил на выезде Фортуну

“Боруссия” Менхенгладбах не могла победить на выезде в Бундеслиге с начала ноября и сегодня прервала эту неутешительную для себя серию, которая длилась пять матчей.

Важнейший вклад в победу “жеребцов” сделал Маркус Тюрам. Сначала француз сделал разрезной пас на Хофманна, а на первых минутах второго тайма ассистировал Штиндлю. Между первым и вторым голом Гладбаха “Фортуна” провела свой один мяч, но больше команда Уве Реслера не забивала. В отличие от “Боруссии”. Сначала Штиндль оформил для себя первый дубль в сезоне, а точку в матче поставил Нойхаус – 1:4.

“Фортуна” остается на 16-м месте, а “Боруссия” поднимается на четвертую позицию, но еще имеет игру в запасе. Перенесенное дерби с “Кельном” состоится 11 марта.

Бундеслига, 22-й тур. Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”, 51000 зрителей

“Фортуна” Дюссельдорф – “Боруссия” Менхенгладбах 1:4

Голы: Томми 29 – Хофманн 22, Штиндль 51, Штиндль 78, Нойхаус 82

“Фортуна”: Кастенмайер – Айхан, Йоргенсен, Адамс (Зуттнер 81) – Штегер – Циммерманн, Моралес, Бериша (Бодзек 79), Томми – Хеннингс, Ампома (Скжибски 65)

“Боруссия”: Зоммер – Эльведи, Штробль, Гинтер – Вендт, Нойхаус, Закария, Лайнер – Штиндль (Траоре 85), Хофманн (Херрманн 75) – Тюрам (Эмболо 81)

Предупреждения: Айхан 68, Йоргенсен 90+1 – Штиндль 71, Тюрам 75