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РБ Лейпциг - Вердер 3:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Видеообзор крупной победы Лейпцига над Бременом

РБ Лейпциг - Вердер 3:0. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, 22-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 41308 зрителей

“РБ Лейпциг” – “Вердер” Бремен 3:0

Голы: Клостерманн 17, Шик 39, Мукиэле 46

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В статье: Вердер (Бремен) Бундеслига РБ Лейпциг Патрик Шик
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