Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг - Вердер 3:0. Обзор матча и видео голов
Видеообзор крупной победы Лейпцига над Бременом
Бундеслига, 22-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”, 41308 зрителей
“РБ Лейпциг” – “Вердер” Бремен 3:0
Голы: Клостерманн 17, Шик 39, Мукиэле 46
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...