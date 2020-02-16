Кельн - Бавария 1:4. Будничный разгром за 12 минут

Каждая игра “Баварии” напоминает предыдущую, вне зависимости от соперника. Сегодня “Бавария” забила три гола в ворота “Кельна” в первые 12 минут. Это она могла бы сделать и неделю назад, в матче с “Лейпцигом”, но в той игре тотальное доминирование не воплотилось в забитые голы. Сегодня – да. “Кельн” все-таки не “Лейпциг”.

Уже к пятой минуте “Бавария” выигрывала 2:0. Сначала комбинацию разыграли Тиаго, Мюллер и Левандовски, а через две минуты участие в забитом голе принял практически весь состав “Рекордмайстера”. Мюллер снова отдал ассист, а на завершении был Коман.

12-ая минута – соло Гнабри после навеса с углового Киммиха. 3:0. На такой ранней стадии игры глупо было бы останавливаться, и “Бавария” продолжала создавать моменты. Гнабри с метра не попал по пустым воротам, ударив в перекладину, впечатляющий промах допустил Коман, затем Киммих ударил в штангу. У “Кельна” моментов не было.

Второй тайм “козлы” начали лучше. И забили два гола, которые, правда, были отменены из офсайдов. “Бавария” сбавила обороты, но все-таки забила четвертый гол. Дублем отметился Гнабри, красиво пробив издали.

Только после 4:0 “Кельн” смог отыграть один мяч. Защитники “Баварии” (в частности Павар и Дэвис) совсем расслабились и Ут добил мяч в ворота, оставшись неприкрытым на дальней штанге.

Оставалось играть двадцать минут, и это уже был не футбол, а карнавал. “Бавария” совсем бросила играть, и “Кельн” мог забить как минимум три гола, но Нойер вытащил все.

Когда “Бавария” играет в свою полную силу, ее практически невозможно остановить. Но слишком рано расслабляется команда Ханси Флика. Как бы это не аукнулось в плей-офф Лиги чемпионов.

Бундеслига, 22-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей

“Кельн” – “Бавария” 1:4

Голы: Ут 70 – Левандовски 3, Коман 5, Гнабри 12, Гнабри 66

“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ, Борнаув, Чихос, Каттербах (Кайнц 28) – Скири, Хектор – Дрекслер, Ут, Якобс (Шмитц 72) – Кордоба (Модест 81)

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг (Эрнандес 46), Павар – Тиаго, Киммих (Толиссо 59) – Коман (Горетцка 79), Мюллер, Гнабри – Левандовски

Предупреждения: Боатенг 28, Тиаго 49, Павар 82