Бундеслига. Начался карнавал - и Майнц впервые сыграл вничью

Второй круг “Шальке” начал с впечатляющей победы над “Боруссией” Менхенгладбах и казалось, что команда Дэвида Вагнера сможет побороться за первую четверку. Однако затем результаты ухудшились. Четыре матча, три ничьи, одно поражение и один забитый гол. “Шальке” без шансов проиграл “Баварии”, а потом не смог выиграть у “Герты”, “Падерборна” и “Майнца” – команд из нижней части турнирной таблицы. В атаке нет ничего, нет моментов – нет голов, а где нет голов, там нет и побед.

В Майнце стартует ежегодный карнавал, на трибунах было много болельщиков в ярких костюмах, в пестрой форме играли и футболисты “карнавального клуба”. “Майнц” сегодня был ближе к победе, но не реализовал свои моменты и впервые в сезоне сыграл матч Бундеслиги вничью. Ранее у него было семь побед и 14 поражений.

Бундеслига, 22-й тур. Майнц, “Опель-Арена”, 27482 зрителя

“Майнц” – “Шальке” 0:0

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Брума, Ньякате – Баку, Баррейру, Латца (Кунде 82), Брозински – Озтуналы (Онисиво 66), Квайсон – Салаи (Матета 72)

“Шальке”: Нюбель – Очипка, Настасич, Тодибо (Кабак 63), Кенни – Маккенни, Маскарель, Шопф – Арит (Миранда 82) – Раман (Кутуджу 75), Грегорич

Предупреждения: Брума 33, Брозински 53 – Тодибо 58, Кутуджу 86