Официально: Боруссия выкупила контракт Эмре Джана

В последний день трансферного окна, "Боруссия" оформила аренду Эмре Джана. В конце сезона они должны были полноценно выкупить полузащитника.

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Руководство немецкой стороны решило не откладывать, а сразу взялось за дело. По данным официальной пресс-службы, "Боруссия" полноценно подписала Джана.

Контракт с немецким полузащитником вступит в силу 1 июля 2020 года. Сумма перехода не сообщается, но по данным СМИ она составила порядка 25 миллионов.

Джан уже провел за "шмелей" 2 матча, в которых забил 1 гол.