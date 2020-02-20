Ханси Флик: Если Бавария захочет другого тренера, для меня это не будет концом света

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик пробудет на своем посту до конца сезона. Он прокомментировал слух о том, что летом руководство пригласит нового тренера.

"Я живу сегодняшним днем. Мне это очень нравится. Моя задача - делать свою работу. "Бавария" в спокойной обстановке решит, что будет делать дальше.

Я делаю работу здесь и сейчас. Если они захотят принять решение, то сделают это. Если они пригласят нового тренера, мир для меня не закончится. "Бавария" - мой работодатель. Остальные вещи меня лишь отвлекают", - приводит слова тренера портал Goal.

Напомним, что Ханси Флик сменил на посту тренера мюнхецев Нико Ковача.