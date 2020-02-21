"Он очень быстро смог адаптироваться". Нагельсманн хвалит защитника, арендованного у Ман Сити

Главный тренер "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн хвалит прогресс Анхелиньо. Защитник был арендован этой зимой у "Ман Сити".

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"В нашей команде ему нужно играть по-другому, чем под руководством Гвардиолы. Но я могу ответить, что он сумел очень быстро адаптироваться.

Пока что он единственный новичок, который приспособился к моему футболу. Будем ли мы его выкупать? У него хорошая цена (30 миллионов), но сначала мы оценим наш бюджет", - цитирует слова немецкого тренера Marca.

Анхелиньо уже провел за "быков" четыре матча и отметился одной голевой передачей.