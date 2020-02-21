Бавария - Падерборн 3:2. Ошибка Нойера, глубокий сон защитников и дубль Левандовски

Аутсайдер чемпионата “Падерборн” смог показать очень достойную игру на “Альянц Арене” и едва не отобрал очки у “Баварии”. Эта игра напомнила поединок “Боруссия” Дортмунд – “Падерборн”, который закончился со счетом 3:3. “Желто-черные” проигрывали в том матче 0:3 и отыгрались лишь на последних минутах. “Бавария”, наоборот, выходила вперед два раза, но позволяла сопернику отыгрываться. Но, как и “Боруссия”, провела третий гол только в конце матча.

“Бавария” играла не в оптимальном составе. Леон Горетцка пропускал матч из-за травмы, Боатенг и Павар – из-за дисквалификаций, а Томас Мюллер остался в запасе ввиду предстоящего матча с “Челси” в Лиге чемпионов. “Бавария” действовала по схеме 3-4-2-1, оставляя быстрым форвардам “Падерборна” много возможностей при контратаках, и аутсайдер лиги ими пользовался. Но первой забила “Бавария”. Высокий индивидуальный класс показал Серж Гнабри, разобравшись в штрафной соперника. Предпосылок для гола не было – у “Баварии” не было моментов.

Впрочем, как и у “Падерборна”. Ввиду высокого расположения линии защитников, Нойеру сегодня часто приходилось исполнять роль “кипера-чистильщика”. До поры до времени у него все получалось, но на 44-й минуте основной вратарь сборной Германии неверно оценил ситуацию, выйдя из ворот, и Србены пробивал по пустым воротам. Это был первый удар “Падерборна” в матче.

“Бавария” во втором тайме стала играть активнее и шикарный двойной сэйв после ударов Левандовски сделал кипер “Падерборна” Цингерле, который начинал свою карьеру именно в “Баварии”. И все же второй гол не заставил себя ждать – на 70-й минуте Левандовски удалось забить свой 24-й гол в чемпионате.

Казалось, что “Бавария” уже не упустит свое, но “Падерборн” неожиданно сравнял счет. Защитники “Баварии” проспали подключение Ястржембски к атаке, сам остался на дальней штанге и Михель, который сыграл на добивании.

Домашние 2:2 с “Падерборном” были бы катастрофой для “Баварии” и Флик выпустил на поле молодого Зиркзее, который в первом круге дважды приносил “Рекордмайстеру” победы в компенсированное время. Но героем матча стал не он. Защитники “Падерборна” подустали к концу поединка и не смогли накрыть Левандовски, который замкнул прострел Гнабри на 88-й минуте.

“Бавария” выиграла и набрала три очка, но провела очень посредственный матч. “Падерборн” нужно только похвалить за смелость. Скорее всего, эта команда вылетит, но на ее футбол всегда интересно смотреть.

Бундеслига, 23-й тур. Мюнхен, “Альянц Арена”, 75000 зрителей

“Бавария” Мюнхен – “Падерборн” 3:2

Голы: Гнабри 25, Левандовски 70, Левандовски 88 – Србены 44, Михель 75

“Бавария”: Нойер – Киммих, Алаба, Лукас Эрнандес – Одриосола (Коман 63), Толиссо (Зиркзее 87), Тиаго, Дэвис – Гнабри, Коутиньо (Мюллер 63) – Левандовски

“Падерборн”: Цингерле – Янс, Штродик, Шонлау, Хольтманн (Ястржембски 29) – Прегер, Гьязула, Василиадис, Антви-Аджей – Срберны (Фридйонссон 81) – Мамба (Михель 54)

Предупреждения: Лукас Эрнандес 53 – Гьязула 34, Михель 61, Антви-Аджей 84