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Левандовски: Клопп платил мне по 50 евро за каждые 10 голов на тренировке. Однако очень быстро перестал

Германия
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Забавна история давно минувших дней

Левандовски: Клопп платил мне по 50 евро за каждые 10 голов на тренировке. Однако очень быстро перестал
UA-Футбол
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Экс-форвард "Боруссии" Роберт Левандовски вспомнил как Юрген Клопп платил ему деньги за определенное количество голов.

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"В Дортмунде мы заключили пари - в случае, если я забью 10 голов на тренировке, Клопп заплатит мне 50 евро. Сначала я забивал лишь по 3-4, однако спустя месяц я каждый раз ложил десять и больше.

Очень быстро Юрген сказал: "Хватит, для меня это слишком много. Я больше не буду тебе платить". Это часть моего характера. Для меня это было очень полезно", - заявил поляк в интервью The Guardian.

Ранее, Юрген Клопп рассказал о самом талантливом игроке "Боруссии", которого он тренировал.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовски Юрген Клопп
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