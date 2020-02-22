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Левандовски: Всерьез раздумывал над переходом в МЮ

Германия
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Роберт мог оказаться на "Олд Траффорд" в 2012-м году

Левандовски: Всерьез раздумывал над переходом в МЮ
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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что всерьез задумывался о переходе в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году.

"Я разговаривал с Фергюсоном после двух лет в Дортмунде, и в то время я всерьез раздумывал над переходом в "Манчестер Юнайтед" — из-за Фергюсона и из-за "Манчестер Юнайтед".

"Боруссия" сказала: "Нет, этому не бывать". То был первый раз, когда я задумался об уходе, потому что это нечто удивительное для молодого игрока, когда тебе звонит сам сэр Алекс Фергюсон. То был особенный день для меня", — сообщил Левандовски The Guardian.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед
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