Бундеслига. Девятый гол Холанда и победа Боруссии Дортмунд, позор Герты

Бундеслига, 23-й тур

Лучшая атака в лиге против худшей защиты – стоит ожидать убедительного разгрома? Совсем нет. “Боруссия” Дортмунд очень плохо провела первые 45 минут против “Вердера” – проломить линию из пяти защитников не удавалось никакими попытками. Однако после перерыва все стало на свои места. “Вердер” не был бы “Вердером”, если бы не пропустил гол после углового. Команда Кофельдта при стандартах одна из худших, если не худшая в лиге, и в этот раз пропустила после углового. Санчо подал (14-й ассист в сезоне), Загаду замкнул. Не обошлось и без Холанда. На 66-й минуте он забил свой девятый гол в чемпионате, хорошо открывшись на пас Хакими. Пятое подряд поражение “Вердера”. Дортмунд остается в чемпионской гонке и взял реванш у Бремена за вылет из Кубка Германии.

А вот “Боруссия” Менхенгладбах, еще одна команда из первой четверки, не смогла сегодня выиграть. Соперник у “жеребцов” был посерьезнее. “Хоффенхайм” провел активный матч, но у “Боруссии” моменты были лучше. Плеа не реализовал пенальти, а еще один гол Гладбаха был отменен после VAR. Все шло к победе “Боруссии”, но на 90+3 минуте “Хоффенхайм” затолкал мяч в ворота после углового.

Настоящий ужас и стыд сегодня пережили болельщики “Герты”. “Самых захватывающий футбольный проект в Европе” был по делу разбит “Кельном”. 5:0 – “Герте” нужен тренер.

Неудачами “Падерборна” и “Вердера” воспользовалась “Фортуна”, которая одержала первую победу с Уве Реслером. В борьбе за выживание все очень остро.

Бремен, “Везерштадион”, 42100 зрителей

“Вердер” Бремен – “Боруссия” Дортмунд 0:2

Голы: Загаду 52, Холанд 66

“Вердер”: Павленка – Велькович (Сарджент 82), Топрак, Мойсандер – Гебре Селассие, Биттенкур (Йоганнес Эггештайн 67), Классен, Аугустинссон – Осако (Вольтемаде 90), Зельке, Рашица

“Боруссия”: Бюрки – Загаду, Хуммельс, Пищек – Геррейру, Витцель, Джан, Хакими (Аканджи 90+3) – Азар (Брандт 90), Холанд, Санчо (Рейна 77)

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”, 50250 зрителей

“Боруссия” Менхенгладбах – “Хоффенхайм” 1:1

Голы: Гинтер 11 – Рибейро 90+3

На 75-й минуте Плеа не реализовал пенальти (вратарь)

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Хофманн (Херрманн 67), Закария, Нойхаус – Плеа (Раффаэл 90+3), Штиндль (Эмболо 88), Тюрам

“Хоффенхайм”: Бауманн – Цубер, Хюбнер, Нордтвейт, Руди – Гриллич (Рибейро 87), Самассеку – Сков, Бруун Ларсен (Байер 82) – Даббур (Бебу 26), Баумгартнер

Предупреждения: Закария 21, Штиндль 39, Вендт 56, Херрманн 90+4 – Сков 7, Баумгартнер 71, Байер 89, Рибейро 90+1

Берлин, “Олимпиаштадион”, 46207 зрителей

“Герта” Берлин – “Кельн” 0:5

Голы: Кордоба 4, Кордоба 22, Кайнц 38, Кайнц 62, Ут 69

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”, 24000 зрителей

“Фрайбург” – “Фортуна” Дюссельдорф 0:2

Голы: Хоффманн 37, Томми 61