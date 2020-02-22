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Шальке - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч 23-го тура Бундеслиги – в прямом эфире

Шальке - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
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Бундеслига, 23-й тур.

22 февраля. Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"

"Шальке" 19:30 "РБ Лейпциг"

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига РБ Лейпциг
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