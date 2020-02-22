Германия
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Нкунку оформил покер из ассистов за 28 минут в матче с Шальке
Сумасшедшая игра в исполнении 22-летнего француза
В рамках 23-го тура Бундеслиги "Лейпциг" на выезде уничтожил "Шальке".
Хавбек гостей Кристофер Нкунку записал в этом матче на свое имя 4 результативные передачи.
Для этого французскому полузащитнику понадобилось 28 минут (с 61-й по 89-ю минуту).
22-летний Нкунку ассистировал Тимо Вернеру, Марселю Хальстенбергу, Анхелиньо и Эмилю Форсбергу.
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