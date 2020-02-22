Нкунку оформил покер из ассистов за 28 минут в матче с Шальке

В рамках 23-го тура Бундеслиги "Лейпциг" на выезде уничтожил "Шальке".

Хавбек гостей Кристофер Нкунку записал в этом матче на свое имя 4 результативные передачи.

Для этого французскому полузащитнику понадобилось 28 минут (с 61-й по 89-ю минуту).

22-летний Нкунку ассистировал Тимо Вернеру, Марселю Хальстенбергу, Анхелиньо и Эмилю Форсбергу.