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И снова Холанд. Вердер - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов
Норвежец забил девятый гол в Бундеслиге – видеообзор матча
Бундеслига, 23-й тур. Бремен, “Везерштадион”, 42100 зрителей
“Вердер” Бремен – “Боруссия” Дортмунд 0:2
Голы: Загаду 52, Холанд 66
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