  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. И снова Холанд. Вердер - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И снова Холанд. Вердер - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Норвежец забил девятый гол в Бундеслиге – видеообзор матча

И снова Холанд. Вердер - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 23-й тур. Бремен, “Везерштадион”, 42100 зрителей

“Вердер” Бремен – “Боруссия” Дортмунд 0:2

Голы: Загаду 52, Холанд 66

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Вердер (Бремен) Бундеслига Дан-Аксель Загаду Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...