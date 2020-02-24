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Байер теряет лучшего бомбардира до конца сезона

Германия
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Тяжелая потеря для "фармацевтов"

Байер теряет лучшего бомбардира до конца сезона
UA-Футбол
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Как сообщает официальный сайт немецкого "Байера", серьезную травму получил Кевин Фолланд.

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У него диагностирован разрыв связок голеностопа. Ожидается, что срок его восстановления займет три месяца. Он точно пропустит оставшююся часть этого сезона.

Данная потеря станет для "Байера" достаточно серьезной, ведь Кевин - их лучший бомбардир. В этом сезоне он провел 31 матч, в которых забил 11 голов.

Напомним, что сейчас "фармацевты" ведут борьбу за попадание в топ-4. Сейчас они идут пятыми.

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В статье: Байер (Леверкузен) Кевин Фолланд
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