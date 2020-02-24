Бундеслига. Курьезные голы в победном матче Униона над Айнтрахтом

Место 8000 болельщиков “Айнтрахта” на фанатском секторе занял большой баннер с перечеркнутым словом “понедельник”. Так ультрас Франкфурта протестовали против проведения матча с “Унионом” в первый рабочий день недели. В итоге на протяжении всего матча лучше было слышно гостевых болельщиков, а игрокам “Айнтрахта” не хватило какого-то дополнительного заряда энергии на последних минутах, чтобы отыграться с проигрышного счета. Именно его могли дать отсутствующие сегодня активные болельщики. Тот случай, когда протест не пошел на пользу своему клубу.

Eintracht Frankfurt verliert 1:2 gegen Union Berlin. Aus Protest gegen das Montagsspiel bleiben 8000 Stehplätze frei https://t.co/vXdXwm6PQZ — SZ Sport (@SZ_Sport) February 24, 2020

В первом тайме обе команды создали немного голевых моментов – все голы были забиты после перерыва. По сути, “Айнтрахт” привез сам себе два гола. Сначала Дурм и Абрахам не разобрались, кто должен сыграть в мяч, Трапп выскочил из ворот, но не успел – Ленц уже отдал пас на Андерссона, и швед поразил пустые ворота. Второй мяч – автогол. Трапп не справился с не самым сложным прострелом, выбив его в ноги Н’Дика.

“Айнтрахт” успел отыграть один гол – тоже не обошлось без курьеза. Андре Силва пробивал пяткой, и мяч, пролетев между ног Хюбнера, влетел в ворота мимо обескураженного Гикевича. На последний минутах Франкфурт устроил штрум, был близок к ничье, но Гикевич больше не пропускал.

Благодаря этой победе “Унион” поднялся на десятое место в турнирной таблице, обойдя “Айнтрахт”.

Бундеслига, 23-й тур. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”, 47000 зрителей

“Айнтрахт” Франкфурт – “Унион” Берлин 1:2

Голы: Хюбнер 79 (авт.) – Андерссон 49, Н’Дика 67 (авт.)

“Айнтрахт”: Трапп – Дурм (Андре Силва 67), Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика (Роде 71) – Хасебе, Кор – Чендлер, Камада, Костич – Пасиенсия

“Унион”: Гикевич – Суботич, Хюбнер, Фридрих – Ленц, Гентнер (Премель 77), Андрих, Рюэрсон – Бюльтер (Кроос 90), Малли (Ингвартсен 64) – Андерссон

Предупреждения: Камада 39, Пасиенсия 66, Кор 88 – Рюэрсон 39, Хюбнер 44, Малли 50, Андерссон 82