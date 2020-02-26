Ливерпуль готов платить Вернеру 8 миллионов евро в год

"Ливерпуль" ведет переговоры о личном контракте с нападающим "Лейпцига" Тимо Вернером.

Англичане готовы заключить с 23-летним немцем контракт до 2025 года. Зарплата футболиста может составить около 8 миллионов евро за сезон без учета бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Ранее сам Вернер сказал, что у "Ливерпуля" лучший тренер в мире.

В "Лейпциг" форвард перешел летом 2016 года, с тех пор он провел 147 матчей за команду и забил 88 голов.