Германия
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Ливерпуль готов платить Вернеру 8 миллионов евро в год
Игрок все ближе к переходу в Ливерпуль
"Ливерпуль" ведет переговоры о личном контракте с нападающим "Лейпцига" Тимо Вернером.
Англичане готовы заключить с 23-летним немцем контракт до 2025 года. Зарплата футболиста может составить около 8 миллионов евро за сезон без учета бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.
Ранее сам Вернер сказал, что у "Ливерпуля" лучший тренер в мире.
В "Лейпциг" форвард перешел летом 2016 года, с тех пор он провел 147 матчей за команду и забил 88 голов.
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