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Официально: Бавария теряет Левандовски на 4 недели
Огромная потеря для чемпиона Германии
Во вчерашнем матче против "Челси" травму получил польский форвард Роберт Левандовски. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенской "Баварии".
У футболиста диагностирован перелом коленного сустава. Официальный сайт чемпиона Германии назвал срок восстановления поляка - 4 недели.
@lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy!— FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2020
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Роберт в этом сезоне забил 39 голов и ведет погоню за золотой бутсой. Без него "Баварии" будет гораздо труднее удержать первое место в Бундеслиге.