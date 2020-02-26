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Официально: Бавария теряет Левандовски на 4 недели

Германия
(1 голосов)

Огромная потеря для чемпиона Германии

Официально: Бавария теряет Левандовски на 4 недели
UA-Футбол
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Во вчерашнем матче против "Челси" травму получил польский форвард Роберт Левандовски. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенской "Баварии".

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У футболиста диагностирован перелом коленного сустава. Официальный сайт чемпиона Германии назвал срок восстановления поляка - 4 недели.

Роберт в этом сезоне забил 39 голов и ведет погоню за золотой бутсой. Без него "Баварии" будет гораздо труднее удержать первое место в Бундеслиге.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (2)
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Loader (Днепр)
26.02.2020 в 18:45
Да, Бутса может быть потеряна. У Баварии все-таки есть запас прочности и они смогут не потеряться в чемпионате. А с ЛЧ и так все ясно. А вот личные достижения...
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satellite (Харьков)
26.02.2020 в 18:35
Это ни есть,ГУД.
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