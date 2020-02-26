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Бавария ведет переговоры о новом контракте с 19-летним защитником
Канадец давно основной футболист основы
Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис может продлить соглашение с действующим клубом. Об этом сообщает Sport 1.
На данный момент стороны ведут активные переговоры. Контракт канадца с мюнхенцами действует до 2023 года и может быть продлен в ближайшее время на два сезона.
Начиная с этого сезона Дэвис стал игроком основного состав, сумев прекрасного себя зарекомендовать. На его счету 27 матчей и 6 голевых передач.
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Отметим, что Дэвис стал самым дорогим молодым левым защитником мира.
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