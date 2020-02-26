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Бавария ведет переговоры о новом контракте с 19-летним защитником

Германия
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Канадец давно основной футболист основы

Бавария ведет переговоры о новом контракте с 19-летним защитником
UA-Футбол
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Левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис может продлить соглашение с действующим клубом. Об этом сообщает Sport 1.

На данный момент стороны ведут активные переговоры. Контракт канадца с мюнхенцами действует до 2023 года и может быть продлен в ближайшее время на два сезона.

Начиная с этого сезона Дэвис стал игроком основного состав, сумев прекрасного себя зарекомендовать. На его счету 27 матчей и 6 голевых передач.

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Отметим, что Дэвис стал самым дорогим молодым левым защитником мира.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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