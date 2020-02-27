  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Манчестер Юнайтед и Барселона сделали предложения РБ Лейпциг по Вернеру
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед и Барселона сделали предложения РБ Лейпциг по Вернеру

Германия
(1 голосов)

Игрока неоднократно связывали с Ливерпулем

Манчестер Юнайтед и Барселона сделали предложения РБ Лейпциг по Вернеру
Новина українською

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, немецкий футболист уже получил предложения от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", но ждёт решения "Ливерпуля", собирается ли клуб приобрести его. В его контракте присутствует пункт выкупа, который означает, что он может согласиться на переход за € 58 млн, если это будет согласовано с клубом до истечения крайнего срока в апреле. Ранее появилась информация, что мерсисайдский клуб предлагает немецкому футболисту контракт до сезона-2024/2025 с годовой зарплатой в € 8 млн плюс бонусы. Переговоры между клубами продолжаются, они не прочь заключить сделку.

В этом сезоне Тимо Вернер принял участие в 23 матчах в Бундеслиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Тимо Вернер РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...