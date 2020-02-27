Манчестер Юнайтед и Барселона сделали предложения РБ Лейпциг по Вернеру

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, немецкий футболист уже получил предложения от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", но ждёт решения "Ливерпуля", собирается ли клуб приобрести его. В его контракте присутствует пункт выкупа, который означает, что он может согласиться на переход за € 58 млн, если это будет согласовано с клубом до истечения крайнего срока в апреле. Ранее появилась информация, что мерсисайдский клуб предлагает немецкому футболисту контракт до сезона-2024/2025 с годовой зарплатой в € 8 млн плюс бонусы. Переговоры между клубами продолжаются, они не прочь заключить сделку.

В этом сезоне Тимо Вернер принял участие в 23 матчах в Бундеслиге.