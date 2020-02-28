Бундеслига. Герта отыгралась с 0:3 в матче с Фортуной

“Герта” проигрывала “Фортуне” 0:3 после перерыва и положение берлинцев казалось обреченным. В прошлом туре “Герта” проиграла 0:5 в домашнем матче “Кельну” и сегодня едва не продолжила неутешительную для себя серию. “Фортуна” – еще один соперник берлинцев в борьбе за выживание, в которой “Герта” формально еще не оказалась.

Могла бы, если бы не отыгралась. “Фортуна” умело пользовалась провалами “Герты” у своих ворот, и уже к десятой минуте выигрывала 2:0. А на 45+1 минуте Караман довел счет до разгромного. У ответных ворот не было спокойно, но Кшиштоф Пентек не реализовывал свои моменты.

И.о. “Герты” Александер Ноури провел две замены после перерыва, а “Фортуна” немного отошла к своим воротам – какая команда из нижней половины таблицы, выигрывающая 3:0 после первого тайма, этого бы не сделала? По игре “Герта” не выглядела командой, способной отыграть три мяча, но удача была на стороне берлинцев. Сначала Томми срезал в свои ворота пущенный на удачу кросс Дариды, а затем Циммерманн неудачно подставил ногу под удар Куньи – за две минуты “Герта” отыграла два мяча и вернула интригу в матч.

Тут же Пентек едва не сделал счет 3:3, но не попал по мячу. С игры экс-форварду “Милана” сегодня не удалось отличиться, но на 75-й минуте он реализовал пенальти, который сам и заработал.

3:3, игра оставалась открытой. Победу могли вырвать как первые, так и вторые. Сначала Ампома на сантиметры залез в офсайд из-за чего его гол был отменен, а затем Кунья ударил в штангу.

Сложно представить, что творится внутри у тренеров во время таких матчей.

Бундеслига, 24-й тур. Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”, 31632 зрителя

“Фортуна” Дюссельдорф – “Герта” Берлин 3:3

Голы: Караман 6, Томми 10, Караман 45+1 – Томми 64 (авт.), Кунья 66, Пентек 75 (пен.)

“Фортуна”: Кастенмайер – Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер, Томми (Йоргенсен 69) – Бериша (Моралес 74), Бодзек, Штегер – Караман (Ампома 63), Хеннингс

“Герта”: Крафт – Торунарига, Рекик, Боята, Клюнтер – Дилросун (Миттельштедт 46), Дарида, Шелбред, Лукебакио (Вольф 46) – Кунья, Пентек (Ибишевич 90+1)

Предупреждения: Томми 40, Бодзек 52 – Клюнтер 35, Кунья 60