Хоффенхайм - Бавария 0:6. Цирк на поле и на трибунах

“Бавария” очень редко играет без Роберта Левандовски, поэтому было любопытно посмотреть, как Ханси Флик решит проблему отсутствия польского бомбардира, который вылетел на четыре месяца. Было три варианта: перевод на позицию центрального нападающего Сержа Гнабри, Томас Мюллер как ложная девятка или замена по позиции – выбор в пользу 18-летнего Зиркзее, который в первом круге забил за “Баварию” два гола за десять сыгранных минут. Шанс получил юный нападающий – и он им воспользовался.

Все в этом матче было решено очень быстро. На второй минуте Гнабри с неудобной позиции замкнул кросс Мюллера, затем Киммих после отскока ударил точно в угол, а на 15-й минуте свой третий в Бундеслиге забил Зиркзее.

“Хоффенхайм” был просто уничтожен “Баварией” в первом тайме, и по итогам первых 45 минут счет мог бы быть 0:7. “Бавария” ограничилась четырьмя голами – удалось отличиться Коутиньо.

В предыдущих турах “Бавария” добившись комфортного преимущества в счете, останавливалась, но сегодня мюнхенцы были намерены добиться совсем уж комфортного перевеса. На первых минутах второго тайма Мюллер вступил в прессинг, отобрал мяч и выкатил мяч на Коутиньо. 5:0.

Но и это был не конец. Флик провел две ранних замены, предоставив игровое время Толиссо и Горетцке, и они организовали шестой гол в ворота “Хоффенхайма”. “Бавария” могла забивать еще и еще, у “Хоффенхайма” практически не было ничего. Разгромная победа лидера чемпионата.

В этой сладчайшей бочке меда не обошлось и без огромной ложки дегтя. Вслед за ультрас Дортмунда и Гладбаха, фаны “Баварии” вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца “Хоффенхайма” Дитмара Хоппа. Игра из-за этого дважды была приостановлена, и утихомирить своих фанов, помимо футболистов, побежал тренер “Баварии” Ханси Флик, а на VIP-трибуне Хоппа утешал Карл-Хайнц Румменигге. Второй перерыв затянулся минут на 15, а когда команды все-таки вернулись на поле, они больше не играли в футбол, а стояли на поле, дожидаясь формального окончания 90 минут игрового времени. Никогда такого не приходилось видеть.

Бундеслига, 24-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”, 30150 зрителей

“Хоффенхайм” – “Бавария” 0:6

Голы: Гнабри 2, Киммих 7, Зиркзее 15, Коутиньо 33, Коутиньо 47, Горетцка 62

“Хоффенхайм”: Бауманн – Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер (Крамарич 46) – Гриллич, Самассеку (Акпогума 73) – Сков, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Рибейро 30) – Бебу

“Бавария”: Нойер – Дэвис (Эрнандес 63), Алаба, Боатенг (Толиссо 46), Павар – Тиаго, Киммих – Коутиньо, Мюллер (Горетцка 56), Гнабри – Зиркзее