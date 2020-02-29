Юбилею Баварии посвящается. Трофей, который Мюнхен обмывал 8 дней

Если Вы откроете список достижений мюнхенцев, то сильно удивитесь, узнав, что между первым и вторым чемпионством Ротэн прошло аж 37 лет. "Когда-то царило ошибочное убеждение, что "Бавария" не была топ-клубом, пока ей не улыбнулась Фортуна. Якобы по мановению волшебной палочки, у Звезды Юга появилось золотое поколение футболистов, вокруг которых была построена убийственная команда, которая наводила ужас на весь мир в 1970-х. Кстати, даже в самой Германии также многие верили этим басням. Во времена моего детства и молодости в 70-х-80-х все считали, что в Мюнхене есть только один большой клуб "TSV 1860" с легендарной историей, а "Бавария" - это выскочки и нувориши. Никто нам тогда не сказал, что эти сплетни не имеют ничего общего с реальностью. Существовала веская причина, по которой Ротэн много лет провели в тени гораздо более скромных команд - нацисты едва не уничтожили лучший клуб Германии", - пишет Ули Гессе в своей основательной книге "Бавария. Глобальный суперклуб". Остановимся же сегодня на первом триумфе мюнхенцев.

В 1930 году президент Ротэн Курт Ландауэр подписал контракт с первым тренером, который золотыми буквами вписал свое имя в историю "Баварии". Правда, на самом деле у него было много имен и фамилий. Он родился в Австрии как Рихард Кон. В Барселоне, где он с треском провалился, его величали Джеком Домби. Большинство фанатов Ротэн называет тренера Рихардом Домби или маленьким Домби. В некоторых источниках утверждается, что второе слово в его имени означает "знаменитость". Это не совсем так. Данный псевдоним происходит от венгерского слова "domb", которым венгры называют "холм". Это прозвище дали Рихарду болельщики будапештского "МТК", за который в свое время выступал австриец. Даже сейчас в Венгрии невысоких и полненьких людей ласково называют "Домби". Но Рихард не заморачивался значением этого слова. Он сделал свое прозвище фамилией по гораздо более банальной причине - так австриец скрывал собственное еврейское происхождение. А в Германии уже в 1930 году евреям жилось очень непросто.

Рихард прекрасно знал свою работу, и Ландауэр недаром так долго убеждал его возглавить "Баварию". В одном из интервью 1932 Домби отметил: "Наибольшее внимание я уделяю тому, чтобы мы всегда тренировались с мячами и в условиях, приближенных к боевым. Когда мы отрабатываем удары головой и передачи, то делаем это с активным противодействием соперников, поскольку именно так все выглядит во время матчей. Если же мы будем тренироваться в тепличных условиях, то грош цена таким тренировкам". Подписав контракт с Домби, Ротэн получили не только наставника. "Еще никогда в истории "Баварии" не было тренера, который бы посвящал столько своего времени клубу. Он одновременно исполнял функции наставника, физиотерапевта, массажиста, менеджера и организатора", - читаем в одной из книг, посвященных истории мюнхенского клуба. Рихард также имел хороший нюх на таланты. Перед тем как возглавить "Баварию", Домби работал в "Мангейме", где заметил форварда Оскара Рора. Наставник понимал, что у него есть потенциал. И поэтому сразу переманил нападающего в свой новый клуб. Как показало время, Рихард не ошибся. Оскар был убийственным форвардом, который мог бы стать лучшим бомбардиром в истории "Баварии", если бы не приход к власти в 1933 году бесноватого фюрера.

Уже в своем втором сезоне Домби подарил Ландауэру титул, о котором президент давно мечтал. В 1932 году Рихард вывел "Баварию" в финал чемпионата Южной Германии. В нем мюнхенцев ждал франкфуртский "Айнтрахт". В первой половине мюнхенцев как подменили. У "Баварии" игра не клеилась, и она вполне закономерно горела со счетом 0:2. В перерыве Домби метал громы и молнии. Затем слово взял капитан Конрад Гайдкамп: "Я не могу дождаться момента, как посмотрю в лицо франкфуртцев, когда мы восстановим статус-кво, а затем забьем еще несколько голов и возьмем титул". На вторую половину игры вышла совсем другая "Бавария". Ребята Домби не давали "Айнтрахту" перейти центр поля, но мяч упорно не шел в ворота Орлов. К тому же, судья свистел только в одну сторону. Мюнхенские футбольные историки утверждают, что арбитр не назначил минимум два стопроцентных пенальти. Чаша терпения Ротэн переполнилась на 80-й минуте. Тогда защитник "Айнтрахта" Франц Шютц заблокировал выстрел Рора рукой. Однако судья в очередной раз притворился слепым. Арбитр мгновенно пожалел об этом своем решении. Через несколько секунд разъяренные болельщики мюнхенцев прорвались на поле, а за ними двинулись сотни нейтральных зрителей. Зигмун д Гарингер, правый защитник Ротэн, вспоминал что фанаты похитили его и других игроков команды, а затем обнесли их на руках несколько раз вокруг стадиона. Таким образом болельщики хотели показать, что именно "Бавария" является моральным победителем этого матча. "Сверху я увидел, как арбитр получил в голову креслом".

Игру решили не продолжать, а "Айнтрахту" присудили победу. На этом роман между мюнхенцами и франкфуртцами не завершился. Обе команды продолжили выяснять отношения в чемпионате Германии. В полуфинале мюнхенцы нокаутировали "Нюрнберг", а "Айнтрахт" одолел "Шальке". Гарингер с удовольствием отметил: "Итак, нас ждало повторение битвы в Штутгарте. Мы жаждали вендетты, да и франкфуртцы хотели доказать, что и их офисная победа не была случайностью. Игроки "Айнтрахта", так же как и мы, обрадовались возможности закончить прерванный штутгартский бой. Правда, теперь на кону стояла намного большая ставка - титул чемпиона Германии".

Финал проходил в Нюрнберге, на полпути между Мюнхеном и Франкфуртом. Уже тогда фанаты "Баварии" тенью следовали за своими кумирами. Домби пришлось сделать ход конем, чтобы болельщики и папарацци не узнали, в каком отеле остановились Ротэн. Тренер приказал игрокам выйти из поезда в Фюрте, за несколько станций в Нюрнберг. "Мы выглядели как настоящие идиоты, когда начали карабкаться по головам пассажиров, пытаясь пробиться к выходу. В Фюрте футболисты загрузились в такси, которые сделав немалый крюк, завезли нас в Нюрнберг. Интересно, что мы остановились в гостинице, расположенной неподалеку от главного железнодорожного вокзала. Чтобы игроки там ни говорили об этой безумной идеи Домби, но он достиг цели. Фанаты и болельщики потратили несколько часов, прежде чем нашли наше гнездышко", - рассказывал Гарингер.

Тысячи фанатов приехали из Мюнхена в Нюрнберг специальными поездами и собственным авто. Конечно, не всем по карману была такое дорогое приключение, ведь уже три года мировую экономику подтачивала Великая депрессия, которая увеличивала в геометрической прогрессии число сторонников НСДАП. Многие болельщики "Баварии" потеряли работу, и поэтому правление решило сделать щедрый жест. Клуб раздал 500 бесплатных билетов своим наиболее преданным фанатам и организовал для них бесплатный ночлег. Но оставалась еще одна проблема - как доставить пять сотен безработных из Мюнхена в Нюрнберг. Все гениальное - просто. 11 июня, за день до финала, 500 фанатов Ротэн сели на велосипеды. Перед стартом "Тур Мюнхен-Нюрнберг" представитель клуба обратился к фанатам с короткой речью, прося их не пускаться во все тяжкие и не запятнать честь клуба в сердце Франконии. Затем болельщиков ждал 170-километровый марафон под палящим летним солнцем - и не забывайте, что тогда велосипеды не имели скоростей. Но разве такая мелочь могла остановить настоящих болельщиков Ротэн. Чего только не сделаешь для своего клуба. Фанаты надеялись помочь любимой команде завоевать чемпионство, которое до этого постоянно ускользало из рук мюнхенцев.

Финал состоялся 12 июня 1932, в воскресенье, на нюрнбергском "Муниципальном стадионе". Уже через год, буквально в 600 метрах отсюда состоится первый из масштабных съездов НСДАП, а отряды гитлерюгенд будут маршировать стадионом, на котором боролись за титул два немецких клуба, которые называли еврейскими. Нюрнбергская арена могла официально вместить 50 000 зрителей. Однако на финале их набилось аж 60 000. Недалеко от боковой линии за матчем напряженно наблюдал Ландауэр, который верил, что в этот день клуб наконец докажет, что президент мюнхенцев постоянно повторял: ""Бавария" - это сильнейший клуб страны". Финал получился напряженным и эмоциональным. Однако, уже на 10-й минуте у Гайдкампа было предчувствие, что в этот день праздник придет на улицы Мюнхена. Конрад сказал Гарингеру: "Бергмаер самостоятельно выигрывает для нас титул".

Капитан оказался хорошим провидцем. Тот финал стал лучшим матчем в короткой карьере Йозефа Бергмаера (он погибнет в 1943 году на Восточном фронте, в день, когда ему исполнилось 34). На 35-й минуте мюнхенцы провели поразительную контратаку. Бергмаер ушел от голкипера Орлов Людвига Шмитта, но на последнем рубеже его скосил защитник Ханс Стубб. На этот раз арбитр решил не притворяться Гомером и указал на точку. К мячу подошел Pop. Шмитт угадал направление удара, но выстрел Оскара вышел идеальным - форвард вогнал сферу точно под правую штангу.

Вскоре матч стал больше напоминать театр боевых действий. Больше всего досталось полузащитнику Ротэн Эрнсту Нагельшмитцу. За несколько минут до перерыва он из-за травмы был вынужден покинуть поле. В те времена заменами и не пахло. Поэтому "Баварии" пришлось бы всю вторую половину играть в меньшинстве против сверхмощного "Айнтрахта". Эрнст не мог подвести команду, в которой он провел всю свою карьеру. Нагельшмитц пришел в "Баварию" в 1915 году, когда ему было 13. Финал стал для него 378-м матчем в красно-белых цветах. Эрнст столь долго ждал чемпионство, что просто не смог бы усидеть на скамейке запасных, поэтому полузащитник убедил Домби, что сможет продолжить игру. Нагельшмитц не подвел и прекрасно отработал весь второй тайм. За 15 минут до конца Бергмаер отдал филигранную передачу прямо в ноги Францу Крум. Форвард оставил в дураках Стубба и нанес убийственный удар в дальний угол (Крумм погибнет в 1943 году неподалеку от Орла). Этот гол стал последним гвоздем в гроб "Айнтрахта". В течение заключительных 15 минут игроки франкфуртского клуба даже не пытались идти вперед. Они прекрасно понимали, что в этот день им ничего не светит.

Когда прозвучал финальный свисток, тысячи фанатов затопили поле и снова понесли футболистов "Баварии" на руках. Даже нейтральные болельщики праздновали победу мюнхенцев. "Пожалуй, впервые в истории нашего футбола сторонние зрители устроили в честь чемпиона Германии настолько громкую овацию", - писал Kicker. Один из фанатов "Айнтрахта", который посетил финал, впоследствии сетовал: "Жаль, что матч не проходил на нейтральном поле. Да, Вы скажете, что Нюрнберг - это не Мюнхен. Но. На стадион приехали болельщики Ротэн со всей Баварии, а большинство фанов из Нюрнберга неистово поддерживали Ротэн. На трибунах и по дороге домой нас приветствовали оглушительным свистом. Возможно, хорошо, что мы проиграли. Если бы "Айнтрахт" победил, не факт, чтобы мы бы вернулись во Франкфурт на своих двоих".

Мюнхен после победы "Баварии" сошел с ума. Десятки тысяч людей приветствовали Ротэн, которые объехали город на карете. Мэр принял футболистов и похвалил их не только за спортивный успех, но и за то, что они вели себя во время финала, как настоящие джентльмены. По словам Гарингера, празднование продолжалось две недели. Он, конечно же, немного преувеличил. Пир продолжался "всего" 8 дней, ведь богатые фанаты не пожалели денег на грандиозные застолья, на которых пиво лилось рекой. Мюнхен обожал этот клуб. Правда, не всех в городе радовал триумф Ротэн. Сотни людей кипели от ярости, видя, как толпы приветствуют еврейского президента клуба и тренера-еврея. Одним из этих недовольных был художник-неудачник, который оказался в Мюнхене, кося от призыва в австро-венгерскую армию. Он жил в 5 километрах от дома Ландауэра. Звали этого человека Адольф Гитлер. Эту гораздо более грустную историю мы рассказывали в нашем предыдущем материале, посвященному "Баварии".