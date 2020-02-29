Бундеслига. Дортмунд минимально обыграл Фрайбург, Гладбах выиграл у Аугсбурга

Бундеслига, 24-й тур.

Эрлинг Холанд на протяжении недели испытывал проблемы с желудком, поэтому он сегодня начал матч с “Фрайбургом” в запасе. В то же время вернулся на поле Юлиан Брандт, пропустивший несколько последних матчей. BVB снова играл без номинальных нападающих, и ближе всех к воротам “Фрайбурга” играли Санчо и Азар. Именно они создали первый гол. Точнее, все началось с предголевого паса Брандта, затем Азар разобрался с парочкой защитников и выкатил мяч под удар Санчо. У 19-летнего англичанина теперь 14+14 в чемпионате Германии. Удивительные показатели.

Не самая лучшая погода в Дортмунде (дождь и сильный ветер) не способствовали красочному футболу. Даже когда Холанд вышел на поле во втором тайме моментов в игре больше не стало – иногда даже казалось, что ближе к голу “Фрайбург”. Однако матч так и закончился со счетом 1:0.

Очень важную для себя победа одержала “Боруссия” Менхенгладбах, переиграв на выезде “Аугсбург”. Команда Марко Розе не лучшим образом провела первый тайм, но после перерыва стала эффективно задействовать свой фирменный прессинг и быстро провела два гола. “Аугсбург” отыграл один мяч, но Гладбах снова увеличил преимущество до двух голов, позволив “Аугсбургу” забить еще. Итоговый счет – 3:2 в пользу “Боруссии”.

Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 81365 зрителей

“Боруссия” Дортмунд – “Фрайбург” 1:0

Гол: Санчо 15

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс (Аканджи 46), Загаду – Хакими, Джан, Витцель, Геррейру – Брандт (Холанд 62), Санчо – Азар (Рейна 80)

“Фрайбург”: Шволов – Хайнц (Шлоттербек 86), Линхарт, Гульде – Гюнтер, Хефлер, Хаберер (Кайтель 46), Шмид – Грифо, Шаллаи (Хелер 70) – Петерсен

Предупреждение: Джан 68

Аугсбург, “ВВК-Арена”, 29303 зрителей

“Аугсбург” – “Боруссия” Менхенгладбах 2:3

Голы: Левен 57, Финнбогасон 83 – Бенсебаини 49, Штиндль 53, Штиндль 79

“Аугсбург”: Коубек – Лихтштайнер (Фрамбергер 46), Гауэлеу, Едвай, Макс – Рихтер (Кордова 87), Левен, Хедира (Финнбогасон 73), Груэсо, Варгас – Нидерлехнер

“Боруссия”: Зоммер – Эльведи, Штробль (Крамер 75), Гинтер – Бенсебаини, Закария, Нойхаус, Лайнер – Тюрам (Плеа 46), Хофманн – Штиндль (Эмболо 87)

Предупреждения: Лихтштайнер 1, Гауэлеу 31, Едвай 90+3 – Бенсебаини 12, Гинтер 76

Майнц, “Опель Арена”, 24231 зритель

“Майнц” – “Падерборн” 2:0

Голы: Квайсон 29, Онисиво 37