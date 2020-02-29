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Традиционалисты против миллиардеров. Почему болельщики Баварии сорвали матч с Хоффенхаймом

Германия
(3 голосов)

В чемпионате Германии разгорелся конфликт между фанатами и истеблишментом

Традиционалисты против миллиардеров. Почему болельщики Баварии сорвали матч с Хоффенхаймом
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Бавария” показывала убедительный футбол и выигрывала со счетом 6:0 у “Хоффенхайма”, но матч едва не был прерван из-за поведения болельщиков “Баварии”.

На 67-й минуте ультрас мюнхенцев вывесили баннеры, оскорбляющие владельца “Хоффенхайма” Дитмара Хоппа и рефери приостановил игру. Футболисты “Баварии” и тренер Ханси Флик подбежали к гостевому сектору, призывая фанов убрать плакаты. Игра возобновилась, но на 77-й минуте ультрас вновь начали оскорблять Хоппа и рефери матча Кристиан Дингерт увел команды в раздевалки.

Что не так с Дитмаром Хоппом? Против него выступают так званные “традиционалисты”, которые составляют ядро активных болельщиков крупных немецких клубов. “Хоффенхайм” оставался бы командой из региональной лиги, если бы не солидная финансовая поддержка миллиардера-основателя компании SAP. Именно благодаря многомиллионным влияниям Хоппа в “Хоффенхайм” скромный клуб из региона Рейн-Неккар поднялся из любителей в элиту немецкого футбола. Это и не нравится ультрас – они возмущаются, что клуб без истории и традиций вышел в Бундеслигу только благодаря большим деньгам. По этой же причине, “РБ Лейпциг” является самой ненавистной командой в Германии. Ультрас выступают за соблюдение правила 50+1, согласно которому большинство акций клуба принадлежат его членам, а “Хоффенхайм” и “РБ Лейпциг”, благодаря бюрократическим уловкам, увиливают от него.

Едва ли не активнее всех против Хоппа выступают ультрас “Боруссии” Дортмунд. На одном из матчей против “Хоффенхайма” они вывесили баннер, где лицо Хоппа изображено фоном для снайперского прицела. Хопп подал в суд на ультрас, в дело вмешалась и немецкий футбольный союз, запретивший фанам Дортмунда на два сезона посещать матчи “Хоффенхайма”.

Традиционалисты против миллиардеров. Почему болельщики Баварии сорвали матч с Хоффенхаймом - изображение 1

Коллективным наказанием для ультрас BVB возмутились болельщики других немецких команд. Дело уже не в Хоппе, а в том, что ультрас наказывают за легитимный, по их мнению, протест. В прошлом туре против Хоппа выступила группа болельщиков Гладбаха. На домашнем матче с “Хоффенхаймом” они вывесили такой же плакат, как фаны Дортмунда, а также обозвали Хоппа “сыном шл**и”. Игра прерывалась на несколько минут, пока плакаты не были убраны и после игры гендиректор Гладбаха Макс Эберль выступил с очень жесткой критикой своих фанов.

Традиционалисты против миллиардеров. Почему болельщики Баварии сорвали матч с Хоффенхаймом - изображение 2

Сегодня протест продолжили болельщики “Баварии”. Когда, после десятиминутного перерыва, матч был возобновлен на 77-й минуте, обе команды просто стояли на поле без действия, а Хопп вместе с гендиром “Баварии” Карл-Хайнцом Румменниге стояли у бровки поля и аплодировали перформансу футболистов. Болельщики “Хоффенхайма” также поддержали это действие аплодисментами. Как позже объяснил Румменниге, закончить матч в таком ключе предложили сами футболисты. Генеральный директор “Баварии” также раскритиковал своих болельщиков.

“То, что происходило на поле в последние 13 минут – это было правильно. Я как представитель “Баварии”, очень стыжусь того, что произошло на трибунах. Бундеслиге и немецкому футбольному союзу следует принять жесткие меры. Мне очень стыдно перед Дитмаром Хоппом, очень уважаемым человеком.

“Бавария” показала себя с отвратительной стороны. Мы зафиксировали на видео этот инцидент и примем меры. Мы слишком долго закрывали глаза на то, что происходит на трибунах и пришло время перейти к действиям. Этим людям нет места на стадионе”.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Бундеслига Хоффенхайм (Зинсхайм) Дитмар Хопп
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Комментарии (4)
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bender_sun (Белая Церковь)
29.02.2020 в 22:47
Как я понимаю мораль сей истории такова: "Хочешь вбухать лярды в клуб, покупай уже с историей...", все точка, других условий нет.
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androma (Вересневе)
29.02.2020 в 22:14
Так у них что, все клубы являются акционерными обществами ? Как же хорошо что в Украине всего один такой
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Nelviv`yanyn (На жаль)
29.02.2020 в 21:52
Насколько у них все на высшем уровне. Я не знал про правило 50+1. Нам бы хотя бы клубы с кипрских офшоров вытянуть
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0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
29.02.2020 в 21:33
Копия истории бомжей - клуб без имени, взращённый на кровавых деньгах, должен быть разогнан
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-2

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