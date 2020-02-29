Бундеслига. Необъяснимая ошибка Нюбеля и очередное разгромное поражение Шальке

Возможно, немецкий футбол стоит на пороге кризиса. Противостояние фанов и футбольных властей набирает обороты, ультрас “Кельна” в матче с “Шальке” присоединились к своим коллегам из Дортмунда и Мюнхена и тоже демонстрировали оскорбительные баннеры в адрес Дитмара Хоппа из-за чего игра прервалась на несколько минут.

Как бы там не было, про кого можно с определенностью сказать, что он в кризисе, так это про “Шальке”. 0:5, 0:0, 1:1, 0:0, 0:5, 0:3 – это результаты “Шальке” в последних шести матчах Бундеслиги. Всего лишь один забитый гол и три разгромных поражения. С такой игрой в еврокубки не пробьешься.

Победа “Кельна” абсолютно заслужена. Команда Маркуса Гиздоля контролировала игру, и оформила своеобразный хет-трик. “Кельн” забил один со стандарта, еще один после контратаки и третий – после ошибки соперника.

На этой ошибке хотелось бы остановиться поподробнее. Что случилось с Александером Нюбелем? После того как он отсидел свою четырехматчевую дисквалификацию и вернулся на поле, вратарь “Шальке” стал привозить голы едва ли в каждом матче. Сегодня он пропустил особенно курьезный гол, выронив между ног мяч, который, казалось, ему уже удалось зафиксировать. Это даже было похоже на саботаж. Вполне вероятно, что будущий вратарь “Баварии” сегодня провел свой последний матч за “Шальке”.

Бундеслига, 24-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей

“Кельн” – “Шальке” 3:0

Голы: Борнаув 9, Кордоба 39, Нюбель 75 (авт.)

“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ, Борнаув, Лейснер, Шмиц – Скири, Хектор – Кайнц (Тильманн 85), Реджбекай, Якобс (Дрекслер 76) – Кордоба (Модест 78)

“Шальке”: Нюбель – Очипка, Настасич, Кабак (Тодибо 29), Кенни – Бужеляб (Кутуджу 74), Маккенни – Арит, Шепф, Раман – Грегорич (Бургшталлер 59)

Предупреждения: Кордоба 38 – Шепф 66, Бургшталлер 80