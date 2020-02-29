  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хоффенхайм - Бавария 0:6. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоффенхайм - Бавария 0:6. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Видеообзор скандального матча Бундеслиги

Хоффенхайм - Бавария 0:6. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 24-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”, 30150 зрителей

“Хоффенхайм” – “Бавария” 0:6

Голы: Гнабри 2, Киммих 7, Зиркзее 15, Коутиньо 33, Коутиньо 47, Горетцка 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Филиппе Коутиньо Хоффенхайм (Зинсхайм) Дитмар Хопп Леон Горецка Серж Гнабри Джошуа Киммих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...