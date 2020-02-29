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Хоффенхайм - Бавария 0:6. Обзор матча и видео голов
Видеообзор скандального матча Бундеслиги
Бундеслига, 24-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”, 30150 зрителей
Голы: Гнабри 2, Киммих 7, Зиркзее 15, Коутиньо 33, Коутиньо 47, Горетцка 62
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