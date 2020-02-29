Флик: Я был очень зол, нужно противостоять этим идиотам

Главный тренер “Баварии” Ханси Флик едва ли не активнее всех пытался образумить болельщиков мюнхенского клуба во время матча с “Хоффенхаймом”. После окончания поединка он дал свою оценку скандальным событиям.

“Мне жаль из-за того, что сегодня случилось. Мы, два клуба, должны были занять позицию – и мы сделали это. Это был большой знак, так не может продолжаться. Нужно противостоять этим идиотам.

Это не имеет никакого отношения к футболу. Эти люди должны оставаться дома, а не ходить на стадион. Такой футбол мне не приносит счастья. Это чистой воды идиотизм.

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Я не думал бежать к трибунам, но сделал это, потому что он был очень расстроен. Это нивелировало все, что мы сделали во время матча. Меня это очень разозлило, я этого не понимаю. Мы играем в футбол. Я хотел бы, чтобы болельщики поддерживали свою команду, и оставили соперника в покое. Таким акциям здесь не место”.

Капитан команды Мануэль Нойер также выразил недовольством тем, что в центре внимания оказался скандал, а не хорошая игра “Баварии”.

“Для нас, как игроков “Баварии” что-то сломалось в этот момент. Грустно, что люди не будут говорить о том, что мы провели очень хороший матч. Мы обсудили ситуацию и решили, что это перестать играть – это хорошая идея”, – сказал Нойер.