Германия
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Если не Холанд, то Санчо. Боруссия Дортмунд - Фрайбург 1:0. Видеообзор матча
Видео очередной победы Боруссии в Бундеслиге
Бундеслига, 24-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”, 81365 зрителей
“Боруссия” Дортмунд – “Фрайбург” 1:0
Гол: Санчо 15
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