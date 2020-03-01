Германия
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Кельн - Шальке 3:0. Видеообзор матча
Шальке во втором матче подряд проиграл с крупным счетом
Бундеслига, 24-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей
Голы: Борнаув 9, Кордоба 39, Нюбель 75 (авт.)
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