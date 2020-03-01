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Кельн - Шальке 3:0. Видеообзор матча

Германия
(1 голосов)

Шальке во втором матче подряд проиграл с крупным счетом

Кельн - Шальке 3:0. Видеообзор матча
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Бундеслига, 24-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей

“Кельн” – “Шальке” 3:0

Голы: Борнаув 9, Кордоба 39, Нюбель 75 (авт.)

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Кёльн Александр Нюбель
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