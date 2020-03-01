Германия
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Бундеслига. Плотная игра и ничья в матче между Лейпцигом и Байером
РБ и Леверкузен обменялись голами в первом тайме
Бундеслига, 24-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Байер” Леверкузен 1:1
Голы: Шик 32 – Бэйли 29
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Забитцер – Мукиэле, Форсберг, Нкунку (Айдара 76), Анхелиньо – Шик (Вольф 82), Вернер (Поульсен 71)
“Байер”: Градецки – Тапсоба, Свен Бендер, Та – Венделл, Паласиос (Арангис 64), Демирбай, Амири – Бэйли (Диаби 71), Аларио (Беллараби 89), Хавертц
Предупреждения: Демирбай 24, Та 39
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