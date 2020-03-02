Ватцке: Я думаю, Джейдон понимает, что у Боруссии большое будущее

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоаким Ватцке выразил мнение, что английский полузащитник Джейдон Санчо не думает о переходе в другой клуб.

"Я думаю, Джейдон понимает, что у „Боруссии“ большое будущее. Мне кажется, что он не хочет уходить. У нас с ним и его агентами существуют доверительные отношения. Мы обсудим его будущее.

Это не вопрос денег. Для нас было бы лучше, если бы он остался в "Боруссии". У нас достаточно денег. Мы можем выигрывать трофеи. Наша команда гораздо сильнее с Санчо, чем без него", — приводит слова Ватцке BBC.

Санчо перешёл в "Боруссию" летом 2017 года из "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 22 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.