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Ватцке: Я думаю, Джейдон понимает, что у Боруссии большое будущее

Германия
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Скорее всего, игрок останется в клубе

Ватцке: Я думаю, Джейдон понимает, что у Боруссии большое будущее
Новина українською

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоаким Ватцке выразил мнение, что английский полузащитник Джейдон Санчо не думает о переходе в другой клуб.

"Я думаю, Джейдон понимает, что у „Боруссии“ большое будущее. Мне кажется, что он не хочет уходить. У нас с ним и его агентами существуют доверительные отношения. Мы обсудим его будущее.

Это не вопрос денег. Для нас было бы лучше, если бы он остался в "Боруссии". У нас достаточно денег. Мы можем выигрывать трофеи. Наша команда гораздо сильнее с Санчо, чем без него", — приводит слова Ватцке BBC.

Санчо перешёл в "Боруссию" летом 2017 года из "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 22 матча в Бундеслиге, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

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В статье: Ханс-Йоахим Ватцке Джейдон Санчо
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