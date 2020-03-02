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Фанаты Милана не смогут посетить матч с Ювентусом из-за коронавируса

Германия
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Такое решение приняло руководство туринцев

Фанаты Милана не смогут посетить матч с Ювентусом из-за коронавируса
Новина українською

"Ювентус" объявил, что ужесточит правила допуска болельщиков на стадион команды. На ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против "Милана" туринцы пустят болельщиков по документам, удостоверяющим место жительства. Все из-за эпидемии коронавируса в Италии.

Если у стюардов возникнут сомнения по поводу места проживания фаната, его могут не допустить на матч.

Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен матч чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером".

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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