Фанаты Милана не смогут посетить матч с Ювентусом из-за коронавируса

"Ювентус" объявил, что ужесточит правила допуска болельщиков на стадион команды. На ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против "Милана" туринцы пустят болельщиков по документам, удостоверяющим место жительства. Все из-за эпидемии коронавируса в Италии.

Если у стюардов возникнут сомнения по поводу места проживания фаната, его могут не допустить на матч.

Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен матч чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером".