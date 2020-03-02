Германия
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Фанаты Милана не смогут посетить матч с Ювентусом из-за коронавируса
Такое решение приняло руководство туринцев
"Ювентус" объявил, что ужесточит правила допуска болельщиков на стадион команды. На ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против "Милана" туринцы пустят болельщиков по документам, удостоверяющим место жительства. Все из-за эпидемии коронавируса в Италии.
Если у стюардов возникнут сомнения по поводу места проживания фаната, его могут не допустить на матч.
Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен матч чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером".
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