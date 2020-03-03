Шальке - Бавария. Прогноз на матч Кубка Германии

1/4 Кубка Германии

3 марта. Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена”

“Шальке” 21:45 “Бавария” Мюнхен

После вылета из Кубка Германии “Боруссии” Дортмунд, “Боруссии” Менхенгладбах и “РБ Лейпциг”, “Бавария” осталась практически без серьезных конкурентов на победу в турнире. Однако в матчах на вылет всегда возможны сюрпризы, и “Шальке”, который показывает очень слабые результаты в Бундеслиге в 2020-м году, постарается лучше проявить себя в другом турнире. “Бавария” все еще вынуждена играть без Роберта Левандовски. В матче с “Хоффенхаймом” отсутствие польского бомбардира не было проблемой (победа 6:0). Сможет ли “Бавария” обойтись без лучшего нападающего Бундеслиги и в Кубке Германии?

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Цифры и факты

“Шальке” только дважды обыгрывал “Баварию” в Кубке Германии – в полуфиналах турнира 2001/02 и 2010/11. В обоих случаях клуб из Гельзенкирхена в итоге выигрывал трофей.

В нынешнем сезоне “Бавария” дважды обыграла “Шальке”. В гостях “Рекордмайстер” выиграл 3:0, в домашнем матче 5:0.

“Шальке” не может выиграть в шести матчах Бундеслиги подряд. Команда Дэвида Вагнера три раза проиграла с разгромным счетом, три раза сыграла вничью и забила один гол.

В последних десяти сезонах “Бавария” доходила, как минимум, до полуфинала Кубка Германии.

Ориентировочные составы

Обе команды имеют серьезные кадровые проблемы. “Шальке” не может рассчитывать на защитников Сане, Стамбули, Миранду и Кабака, а также хавбеков Маскареля, Калиджури и Сердара. Последние трое являются незаменимыми игроками основы. Сильнее всего “Шальке” не хватает Сердара. Он едва ли не единственный в команде футболист, который умеет хорошо продвигать мяч и связывать защиту с атакой. Кроме того, стоит ожидать появления в основе “Шальке” вратаря Маркуса Шуберта. Нюбель в последних матчах допускает грубые ошибки и стал объектом травли болельщиков. У “Баварии” также проблемы с защитниками. Зюле все еще восстанавливается, снова получил повреждение Лукас Эрнандес, под вопросом участие в игре Боатенга. В атаке Ханси Флик не может рассчитывать на Левандовски, Комана и Перишича.

“Шальке”: Шуберт – Кенни, Тодибо, Настасич, Очипка – Маккенни, Бужеляб – Матондо, Арит, Раман – Бургшталлер

“Бавария”: Нойер – Одриосола, Павар, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Гнабри, Мюллер, Коутиньо – Зиркзее

Прогноз на матч Шальке – Бавария

“Шальке” в кризисе и в своем нынешнем состоянии не должен создать “Баварии” проблемы. Большое количество травмированных футболистов, неудачная серия в чемпионате, отсутствие забивных нападающих – сложно найти какой-то довод в противовес. Можно было бы сказать, что “Шальке” попытается сыграть на контратаках, но сегодня не сыграет Суат Сердар, ключевой игрок центра поля. У “Баварии” есть свои кадровые проблемы, однако команда Флика показывает хорошую игру и результаты, поэтому должна уверенно победить “Шальке” и выйти в полуфинал Кубка Германии.

Ставка: Победа “Баварии” 3:0

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.