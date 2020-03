Лейпциг выдворил со стадиона японских болельщиков, а затем извинился перед ними

Перед матчем 24-го тура Бундеслиги с "Байером" болельщики “РБ Лейпциг” сделали большой баннер с надписью “мир и любовь”, а клубные СМИ призывали к борьбе с расизмом и дискриминацией. Однако любовь была направлена не на всех.

Как информирует Mitteldeutscher Rundfunk, на десятой минуте матча стюарды “Ред Булл Арены” вывели со стадиона группу из двадцати футбольных болельщиков из Японии, опасаясь коронавируса.

Как позже сообщил “РБ Лейпциг”, клуб действовал согласно рекомендациям министерства здравоохранения, но в отношении японских туристов была допущена ошибка в интерпретации мер предосторожности. Клуб попросил прощения у японских болельщиков, и пригласил на следующий домашний матч “РБ”.

Our statement on yesterday's incident involving Japanese spectators. #RBLeipzig apologises for the mistake and would like to make amends. pic.twitter.com/4VrKw5Aa8X

An update to our earlier statement regarding yesterday's incident involving Japanese spectators. #RBLeipzig has since met and discussed the incident with the affected group and has offered them our sincere apologies once again. pic.twitter.com/dS7fn4yuv4