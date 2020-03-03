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Кубок Германии. Баварии хватило одного гола, чтобы обыграть Шальке
Единственный мяч на счету Киммиха
“Шальке” провел лучший матч за последние полтора месяца, но все равно проиграл “Баварии” и вылетел из Кубка Германии. “Рекордмайстер” же установил свой новый рекорд – одиннадцатый подряд полуфинал Кубка Германии.
Дэвид Вагнер выбрал оборонительный план на игру – “Шальке” играл по схеме 5-4-1, полностью отдал владение “Баварии” (итоговые 81%), но при этом в стартовом отрезке матча выглядел у чужих ворот опаснее. Бургтшаллер всего на несколько сантиметров залез в офсайд, из-за чего отменили его гол, затем он же попал в перекладину. Интересно, что первый момент “Баварии” возник по воле “Шальке”. Арендованный у “Барселоны” защитник Тодибо едва не повторил знаменитый гол ван Перси в ворота Испании на ЧМ-2014, правда пробивал француз по своим воротам – Шуберт выручил. Однако вскоре “Бавария” все же провела свой мяч. Киммих ударил точно в угол после углового.
Второй тайм проходил в таком же ключе. “Бавария” создавала полумоменты (ярче всех выглядел Коутиньо, попавший в перекладину), “Шальке” проводил опасные контратаки. Но голов больше не было. “Бавария” вслед за “Саарбрюкеном” вышла в полуфинал. Завтра между собой сыграют “Байер” – “Унион” и “Айнтрахт” – “Вердер”.
Thomas Müller - a man of many talents. Just not corner kicks #S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020
Кубок Германии, 1/4 финала
Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 62271 зритель
“Шальке” – “Бавария” 0:1
Гол: Киммих 40
“Шальке”: Шуберт – Кенни, Беккер (Грегорич 87), Тодибо, Настасич, Очипка – Матондо (Кутуджу 83), Маккенни, Шепф, Бужеляб (Раман 64) – Бургшталлер
“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Павар, Киммих – Тиаго, Толиссо (Зиркзее 85) – Коутиньо, Горетцка, Гнабри – Мюллер
Предупреждения: Настасич 66, Бургшталлер 66, Маккенни 86, Раман 90