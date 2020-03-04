Спортивный директор Лейпцига: У Вернера нет причин уходить из команды

Спортивный директор "Лейпцига" Маркус Креше заявил, что не видит причин для ухода нападающего команды Тимо Вернера.

"У Тимо долгосрочный контракт с "Лейпцигом", у него нет причин уходить из команды. Мы играем в Лиге чемпионов, у нас отличный тренер и мы все еще хотим добиваться выполнения как можно более высоких задач, — цитирует Bild Креше.

На счету 23-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 34 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе "Ливерпуля" к Вернеру.