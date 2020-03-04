Кубок Германии. Байер дожал Унион и стал третьим полуфиналистом

Один неудачный подкат и одна удачная замена определили исход третьего четвертьфинала Кубка Германии.

“Байер” подходил к этой игре в качестве фаворита, но первые две трети матча Леверкузен проводил матч очень медленно, очень слабо, и редко угрожал воротам соперника. “Унион” такое течение игры устраивало. Тем более после 39-й минуты, когда берлинцы забили свой классический гол – навес после контратаки и удар головой.

Однако мечте “Униона” о полуфинале не суждено было сбыться. На 71-й минуте фланговый бек “Униона” Кристофер Ленц выполнил неудачный подкат на чужой половине поля, получил вторую желтую и был удален. Минутой раньше на поле вышел Карим Беллараби и именно он сравнял счет сразу же после того как “Байер” стал играть в большинстве.

Забив первый гол Леверкузен продолжал давить и у зрителей матча с каждой минутой росла уверенность, что “Унион” не сможет дотерпеть до овертайма. Так в итоге и произошло. Арангис вывел “Байер” вперед после углового, а точку в матче поставил Диаби.

“Саарбрюкен”, “Бавария” и “Байер” уже в полуфинале. Четвертый участник определится в паре “Айнтрахт” – “Вердер”.

Кубок Германии, 1/4 финала

Леверкузен, “БайАрена”, 18453 зрителей

“Байер” Леверкузен – “Унион” Берлин 3:1

Голы: Беллараби 72, Арангис 86, Диаби 90+1 – Ингвартсен 39

“Байер”: Градецки – Та (Диаби 46), Свен Бендер, Тапсоба – Амири (Вайзер 46), Арангис, Демирбай, Синкгравен – Хавертц, Бэйли (Беллараби 70) – Аларио

“Унион”: Гикевич – Паренсен, Шлоттербек, Фридрих – Ленц, Андрих, Промель (Кроос 82), Рюэрсон – Ингвартсен, Бюльтер (Триммель 73) – Уджа (Андерссон 70)

Предупреждения: Та 44, Арангис 55, Диаби 70, Гикевич 90+1 – Паренсен 48, Ленц 61, Аларио 90+1

Удаление: Ленц 71 (вторая желтая)